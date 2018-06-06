Детский нейрохирург спас маленького орангутана в Новосибирске

Уникальную операцию маленькому орангутану с закрытой черепно-мозговой травмой провели в новосибирской Детской клинической больнице № 1.

Началась эта история в октябре 2017 года, когда в Новосибирский зоопарк доставили молодую самку Мишель. Позже выяснилось, что она беременна, малыш появился на свет 21 марта, сотрудники зоопарка сразу поняли, что у него проблемы со здоровьем.

Новорождённого забрали у матери, тщательно осмотрели. Оказалось, что у него перелом теменной кости черепа.

«О хирургическом лечении этих приматов материалов крайне мало, зоопарк обратился за помощью к врачам новосибирских больниц и медицинских центров. Малыша осматривали неврологи, педиатры, было проведено исследование методом компьютерной томографии», — рассказали сотрудники зоопарка.

В итоге провести операцию согласился нейрохирург Алексей Пилипенко. По его словам, это был единственный способ спасти маленького пациента. Во время хирургического вмешательства медики убрали осколки черепа, которые давили на мозг, а после поставили их на место.

Операция длилась полтора часа. Команда врачей стремилась минимизировать разрезы, чтобы избежать большой потери крови, да и с препаратами возникали сложности, ведь специальных лекарств для орангутанов нет.

«Первую ночь после операции ветеринары не отходили от него ни на шаг. Делали уколы, согревали, носили на руках, успокаивали. В обед следующего дня он попросил есть. Наш необычный пациент быстро восстанавливается. Всё идёт хорошо», — рассказал ветеринарный врач зоопарка Евгений Козлов.

Сейчас малышу 2,5 месяца, посетители смогут увидеть его, когда он достаточно окрепнет и подрастёт.

Напомним, в этом году в Новосибирском зоопарке двойни родились у красноруких тамаринов, эдиповых тамаринов и игрунков обыкновенных.