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На всё лето без горячей воды оставили жителей Краснообска

 6 июня, 14:02
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На всё лето без горячей воды оставили жителей Краснообска
фото из группы «КРАСНООБСК — ВАСХНИЛ» в соцсети «ВКонтакте»

Объявления «счастья» появились на домах жителей рабочего посёлка Краснообска в Новосибирском районе — людей предупреждают, что горячей воды, вероятно, не будет до осени.

Отключение горячей воды на всё лето бурно обсуждают в группе «Краснообск — ВАСХНИЛ» в соцсети «ВКонтакте». Примечательно, что жителям некоторых домов пришло объявление об отключении горячей воды до 21 июня, а вот другим — до начала отопительного сезона: сентября-октября.

«Почему на сайте администрации Краснообска нет ни слова об отключении горячей воды? Раньше там за несколько дней до отключения было предупреждение! И предупреждать должны не за день до отключения, а давать больше дней на подготовку даже по закону. Что вообще за беспредел творится на ВАСХНИЛЕ?», — написала в комментариях одна из местных жительниц.

Как разрешится ситуация и дадут ли краснообцам помыться этим летом — вопрос открытый. А тем временем местные жители в соцсетях предлагают обратиться к президенту, устроить акции протеста и написать мэру Новосибирска Анатолию Локтю (стоит отметить, что он отношения к Краснообску не имеет).

Напомним, в мае в Новосибирске начались отключения горячей воды.

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