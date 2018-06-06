Убийца оклеветал новосибирского участкового после дебоша в полиции

Ранее судимый житель Новосибирска обратился в полицию с заявлением о том, что его избил участковый; заявление оказалось ложным, а доносчик стал фигурантом нового уголовного дела.

Заявление об избиении участковым житель Новосибирска подал в Заельцовский отдел полиции в апреле. Ранее судимый за убийство 34-летний мужчина заявил, что на него напал сотрудник полиции, у которого тот состоял на учёте. При этом «пострадавший» отказался от медицинского освидетельствования, что вызвало подозрения правоохранителей.

Заявителя предупредили об уголовной ответственности за дачу ложных показаний. Мужчина выслушал и настоял на том, что ему пришлось терпеть побои от полицейского.

Сотрудники службы собственной безопасности ГУ МВД России начали проверку, в ходе которой выяснили, что участковый руку на своего подопечного не поднимал, а лишь сделал ему замечание по поводу неподобающего поведения. Также стало известно, что освободившийся из колонии новосибирец пришёл в опорный пункт, чтобы отметиться, пьяным и устроил дебош.

Чтобы потребовать объяснений, коллегам оговорённого участкового пришлось потрудиться.

«Заявитель по месту регистрации не проживал и на связь не выходил. При проведении дальнейших мероприятий полицейские установили, что он скрывается в одном из садовых обществ под Новосибирском. Мужчина был задержан и доставлен в полицию», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Следственные органы возбудили в отношении предполагаемого клеветника уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос».

Напомним, в сентябре 2017 года кемеровский блогер из Nemagia стал подозреваемым в деле о клевете на миллиардера Олега Тинькова.

