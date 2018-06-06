Раскалённый на солнце Subaru вспыхнул на дороге в Новосибирске

фото из паблика «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

Моторный отсек автомобиля загорелся посреди Мочищенского шоссе в Новосибирске; пока на помощь спешили пожарные, огонь тушила поливальная машина.

Кроссовер Subaru Forester вспыхнул в Новосибирске на Мочищенском шоссе, сообщили подписчики группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте». Загорелся моторный отсек автомобиля. На помощь пылающей машине пришёл поливальный автомобиль коммунальных служб.

Свидетели произошедшего вызвали пожарных. Огнеборцы прибыли на место за пять минут.

«Огнём повреждены моторный отсек и передняя часть автомобиля на площади трёх квадратных метров», — сообщил корреспонденту Сиб.фм начальник пресс-службы регионального управления МЧС Павел Винаков.

К счастью, водитель и пассажиры Subaru не пострадали.

Сотрудникам МЧС предстоит установить причину возгорания. Одна из версий — попадание масла на выхлопной коллектор.

Напомним, 5 июня в Новосибирске горел бетонный завод: на территории растворного узла взорвались три газовых баллона.

