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Школьников со шпаргалками выгнали с ЕГЭ в Новосибирской области

 6 июня, 18:54
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Школьников со шпаргалками выгнали с ЕГЭ в Новосибирской области
фото с сайта pixabay.com

Шесть выпускников удалили с ЕГЭ по разным предметам за использование шпаргалок и гаджетов; в остальном, как пояснили чиновники регионального минобрнауки, экзамены проходят в штатном режиме.

Шесть учеников из Новосибирской области со шпаргалками и смартфонами удалили с ЕГЭ по разным предметам без права пересдачи в резервные дни. Об этом сегодня, 6 июня, сообщила Тайга.инфо.

При этом врио заместителя губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов отметил, что в остальном экзамены проходят в штатном режиме, без крупных инцидентов. А также, что школьники стремятся проверить свои знания на максимальном уровне.

«Более 60 % выпускников выбрали профильную математику — более высокий уровень сложности. Это следствие того, что в регионе уже много лет реализуется региональный проект по развитию сети специализированных классов, в том числе математической направленности», — пояснил Сергей Нелюбов.

В регионе уже прошли экзамены по базовой и профильной математике, химии, истории, географии и информатике. Сегодня, 6 июня, ЕГЭ по русскому языку сдавали 636 тысяч человек.

Напомним, в 2017 году переселенка из Сирии сдала ЕГЭ по русскому языку и окончила школу с золотой медалью в Забайкальском крае.

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