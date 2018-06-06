Студент умер на уроке физкультуры в омском колледже

На уроке физкультуры в одном из колледжей Омска умер 18-летний студент, трагедия произошла 4 июня во время игры в волейбол.

«Никаких особых физических нагрузок на уроке не было, с ними присутствовал учитель физкультуры, когда одному из мальчиков стало плохо», — сообщили в следственном управлении СК по области.

Но очевидцы, с которыми общались журналисты «Комсомольской правды», иначе описывают случившееся. По их словам, учитель вышел из спортивного зала, когда студенту внезапно стало плохо. Парень упал, изо рта пошла пена, первую помощь ему попытались оказать однокурсники.

«Учителя нигде не было, мы побежали его искать, но так и не смогли найти. Тогда вызвали скорую помощь. Врачи приехали довольно быстро, минут через десять», — цитирует издание учащихся колледжа.

Предварительная причина смерти — острая сердечная недостаточность. Расследование идёт по статье 109 Уголовного кодекса РФ «Причинение смерти по неосторожности». Похороны парня прошли в среду, 6 июня.

Напомним, 31 мая мужчина пробежал два километра на спортивном мероприятии в Новосибирске, потерял сознание и скончался.