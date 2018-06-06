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Травников вошёл в десятку самых упоминаемых губернаторов страны

 6 июня, 15:08
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Травников вошёл в десятку самых упоминаемых губернаторов страны
фото с сайта правительства новосибирской области

В мае главе Новосибирской области Андрею Травникову удалось занять девятое место в рейтинге упоминаемости российских губернаторов.

По данным компании «Медиалогия», за месяц Травников поднялся в рейтинге на пять пунктов. Помогли ему в этом два события, широко освещаемые на федеральном уровне.

Главу области часто упоминали в связи со стрельбой в барабинском колледже. Пресс-служба правительства региона сообщила о трагедии раньше других СМИ, отметив, что Андрей Травников отменил все запланированные мероприятия и вылетел на место ЧП.

Ещё одну волну публикаций с его именем вызвало решение Международной федерации хоккея провести молодёжный чемпионат 2023 года в Новосибирске.

Если говорить об упоминаемости только глав сибирских регионов, то здесь Андрей Александрович стал бесспорным лидером, сместив на вторую строку главу Кемеровской области Сергея Цивилёва.

Напомним, на этой неделе Андрей Травников заявил, что мусоросортировочный комплекс не будут строить в дачном посёлке Плотниково.

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