За порно с 12-летней падчерицей барнаулец отправится в колонию

Жителя Барнаула за съёмки и распространение материалов порнографического характера, а также за насилие над падчерицей приговорили к 17 годам лишения свободы.

Как установило следствие и суд, с 2016 по 2017 год 42-летний житель Барнаула совершал в отношении 12-летней падчерицы иные действия сексуального характера. Мужчина угрожал ребёнку, что если она кому-то об этом расскажет, он её убьёт. Также он заставлял девочку фотографировать себя в обнажённом виде и, более того, сам фотографировал и снимал её на видео.

Полученные материалы отчим хранил у себя на телефоне, а часть из них публиковал в интернете, шантажируя таким образом ребёнка.

«В ходе предварительного следствия и в суде обвиняемый своей вины не признал. Однако собранные следствием доказательства признаны судом достаточными, в связи с чем подсудимый приговорён к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима», — сообщила пресс-служба СК Алтайского края.

Напомним, в мае детей опекуна-насильника забрали для реабилитации в Красноярском крае.