5 баллов
+30 °C
Курс ЦБ:
62,01
72,86

Беззубый мужчина домогался ребёнка в Томске

 7 июня, 13:47
были упомянуты
подходящие темы
Беззубый мужчина домогался ребёнка в Томске
фото пресс-службы следственного комитета Томской области

Полиция Томской области разыскивает подозреваемого в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

В мае в районе улицы Сергея Лазо 35-45-летний томич обидел несовершеннолетнюю девочку, совершив действия сексуального характера. Следователи объявили подозреваемого в розыск — его портрет составили со слов потерпевшей.

«Рост около 175 см, среднего телосложения, внешне похож на русского. Волосы тёмные, лицо круглое, кожа лица смуглая, на лице имеется тёмная щетина. Глаза синие, нос большой, широкий, деформирован, губы средние. На верхней челюсти из видимых зубов только два резца, на нижней челюсти зубы отсутствуют. Из-за отсутствия зубов имеется дефект речи», — сообщила пресс-служба СК Томской области.

В день преступления мужчина был одет в чёрную вязаную шапку со светлой полосой, серую куртку, чёрные брюки и коричневые туфли. Всем, кто знает подозреваемого или видел его, просьба сообщить сотрудникам следкома.

Напомним, в мае новосибирская полиция объявила в розыск испугавшего девочку эксгибициониста.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 4 июня, 13:09 • статья

Киднеппинг по-сибирски

В Новосибирске волонтёры сняли фильм-эксперимент о том, насколько легко похитить практически любого ребёнка. В съёмках приняли участие реальные семьи с детьми, многие из которых согласились уйти с незнакомцами, а проходящие мимо горожане ничего не предприняли.
 18 мая, 09:15 • статья

Санкции вместо лекарств

Общественные организации обеспокоены законопроектом о контрсанкциях, который позволит ограничить импорт иностранных лекарств. В случае его принятия, уверены общественники, пострадают дети с серьёзными заболеваниями.
 8 мая, 11:05 • статья

Маскарада не будет

Корреспондент Сиб.фм выяснял, почему гражданская инициатива по сохранению памяти о Великой Отечественной войне, достигшая статуса международного общественного движения, рискует потерять первоначальный смысл
самое популярное
 31 мая, 11:16 • новость

СК начал проверку после звонка жительницы Алтайского края Путину

Проблему жительницы Алтайского края, с которой она обратилась на прямую линию с президентом, могут решить ещё до эфира.
 6 июня, 11:56 • новость

Мать четверняшек пожалуется Путину на мэрию Новосибирска

Молодые родители четверых младенцев из Новосибирска хотят обратиться на прямую линию к президенту с просьбой решить квартирный вопрос — ведь аренда на «подаренную» мэрией квартиру заканчивается через пять лет.
 27 мая, 11:01 • новость

Новое правительство России поддержало Андрея Травникова

Врио губернатора Новосибирской области обсудил приоритетные для развития региона проекты с представителями нового российского правительства и получил их одобрение.
 31 мая, 16:51 • новость

Опять 25: холодный фронт пройдёт по Новосибирску в конце недели

В ближайшие дни в Новосибирской области ожидаются слабые дожди и несильный ветер, а к концу недели в регион придёт холодный фронт.
 30 мая, 16:16 • новость

Истощённого коршуна нашли на берегу Оби в Новосибирске

Новосибирские волонтёры спасли пострадавшую птицу: местная жительница подобрала на берегу Оби коршуна.
 25 мая, 16:49 • новость

Собаку с лапой в капкане разыскивают в Новосибирске

Зоозащитники из Новосибирска нашли в городе раненое животное; когда собаку повезли в клинику, она вырвалась и сбежала — объявлен розыск пса с лапой в капкане.