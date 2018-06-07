Беззубый мужчина домогался ребёнка в Томске

Полиция Томской области разыскивает подозреваемого в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

В мае в районе улицы Сергея Лазо 35-45-летний томич обидел несовершеннолетнюю девочку, совершив действия сексуального характера. Следователи объявили подозреваемого в розыск — его портрет составили со слов потерпевшей.

«Рост около 175 см, среднего телосложения, внешне похож на русского. Волосы тёмные, лицо круглое, кожа лица смуглая, на лице имеется тёмная щетина. Глаза синие, нос большой, широкий, деформирован, губы средние. На верхней челюсти из видимых зубов только два резца, на нижней челюсти зубы отсутствуют. Из-за отсутствия зубов имеется дефект речи», — сообщила пресс-служба СК Томской области.

В день преступления мужчина был одет в чёрную вязаную шапку со светлой полосой, серую куртку, чёрные брюки и коричневые туфли. Всем, кто знает подозреваемого или видел его, просьба сообщить сотрудникам следкома.

Напомним, в мае новосибирская полиция объявила в розыск испугавшего девочку эксгибициониста.