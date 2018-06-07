5 баллов
+30 °C
Курс ЦБ:
62,01
72,86

Девочка повредила промежность во время игры на площадке в Омске

 7 июня, 14:19
были упомянуты
подходящие темы
Девочка повредила промежность во время игры на площадке в Омске
фото с сайта pixabay.com

Десятилетняя школьница упала на трубу и получила рвано-ушибленную рану — следственный комитет по Омской области проводит проверку по данному факту.

Инцидент произошёл днём 6 мая на детской площадке у дома на улице Шакурова, 6. Десятилетняя школьница во время игры забралась на металлическую конструкцию, которая, вероятно, предназначена для выбивания ковров, и упала на трубу. Её сестра тут же вызвала скорую помощь.

Девочку доставили в местную больницу — врачи диагностировали у неё рвано-ушибленную рану промежности. Повреждение не является опасным для здоровья школьницы.

«Следователи проводят проверку по данному факту. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщила Сиб.фм помощник руководителя СК по Омской области Лариса Болдинова.

Напомним, 6 июня омские следователи взялись за проверку детской площадки с «виселицей».

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 4 июня, 13:09 • статья

Киднеппинг по-сибирски

В Новосибирске волонтёры сняли фильм-эксперимент о том, насколько легко похитить практически любого ребёнка. В съёмках приняли участие реальные семьи с детьми, многие из которых согласились уйти с незнакомцами, а проходящие мимо горожане ничего не предприняли.
 18 мая, 09:15 • статья

Санкции вместо лекарств

Общественные организации обеспокоены законопроектом о контрсанкциях, который позволит ограничить импорт иностранных лекарств. В случае его принятия, уверены общественники, пострадают дети с серьёзными заболеваниями.
 8 мая, 11:05 • статья

Маскарада не будет

Корреспондент Сиб.фм выяснял, почему гражданская инициатива по сохранению памяти о Великой Отечественной войне, достигшая статуса международного общественного движения, рискует потерять первоначальный смысл
самое популярное
 31 мая, 11:16 • новость

СК начал проверку после звонка жительницы Алтайского края Путину

Проблему жительницы Алтайского края, с которой она обратилась на прямую линию с президентом, могут решить ещё до эфира.
 6 июня, 11:56 • новость

Мать четверняшек пожалуется Путину на мэрию Новосибирска

Молодые родители четверых младенцев из Новосибирска хотят обратиться на прямую линию к президенту с просьбой решить квартирный вопрос — ведь аренда на «подаренную» мэрией квартиру заканчивается через пять лет.
 27 мая, 11:01 • новость

Новое правительство России поддержало Андрея Травникова

Врио губернатора Новосибирской области обсудил приоритетные для развития региона проекты с представителями нового российского правительства и получил их одобрение.
 31 мая, 16:51 • новость

Опять 25: холодный фронт пройдёт по Новосибирску в конце недели

В ближайшие дни в Новосибирской области ожидаются слабые дожди и несильный ветер, а к концу недели в регион придёт холодный фронт.
 30 мая, 16:16 • новость

Истощённого коршуна нашли на берегу Оби в Новосибирске

Новосибирские волонтёры спасли пострадавшую птицу: местная жительница подобрала на берегу Оби коршуна.
 25 мая, 16:49 • новость

Собаку с лапой в капкане разыскивают в Новосибирске

Зоозащитники из Новосибирска нашли в городе раненое животное; когда собаку повезли в клинику, она вырвалась и сбежала — объявлен розыск пса с лапой в капкане.