Девочка повредила промежность во время игры на площадке в Омске

Десятилетняя школьница упала на трубу и получила рвано-ушибленную рану — следственный комитет по Омской области проводит проверку по данному факту.

Инцидент произошёл днём 6 мая на детской площадке у дома на улице Шакурова, 6. Десятилетняя школьница во время игры забралась на металлическую конструкцию, которая, вероятно, предназначена для выбивания ковров, и упала на трубу. Её сестра тут же вызвала скорую помощь.

Девочку доставили в местную больницу — врачи диагностировали у неё рвано-ушибленную рану промежности. Повреждение не является опасным для здоровья школьницы.

«Следователи проводят проверку по данному факту. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщила Сиб.фм помощник руководителя СК по Омской области Лариса Болдинова.

Напомним, 6 июня омские следователи взялись за проверку детской площадки с «виселицей».