5 баллов
+30 °C
Курс ЦБ:
62,01
72,86

Для изучения юрских динозавров в Забайкалье создадут научный центр

 7 июня, 12:32
подходящие темы
Для изучения юрских динозавров в Забайкалье создадут научный центр
фото с сайта pixabay.com

Для сохранения и изучения уникального палеонтологического захоронения юрских динозавров в Забайкалье создадут учебно-научный стационар «Кулинда».

На днях успешно прошли общественные слушания по проекту. Объект займёт площадь в 81 гектар в пади Кулинда, где в 2010 году доктор геолого-минералогических наук Софья Синица обнаружила несколько окаменелостей плохо сохранившихся останков динозавра.

«В 2011 году прошла экспедиция, во время которой был собран новый материал, ставший основой описания двух видов динозавров. В 2013 году были проведены новые раскопки и найдены новые окаменелости», — рассказали в пресс-службе Министерства природных ресурсов Забайкальского края.

В результате учёным удалось на основании шести частично сохранившихся черепов и нескольких сот фрагментов скелета описать новый вид птицетазовых динозавров. Назвали их «кулиндадромеус забайкальский».

Это двуногий травоядный ящер, длиной в 1,5 метра, с небольшим черепом, вытянутыми задними конечностями и длинным хвостом. Разные части его тела покрыты шестью типами кожного покрова.

Когда именно заработает новый научный центр, не сообщается, но проект включили в региональную концепцию развития системы особо охраняемых природных территорий, рассчитанную до 2030 года.

Напомним, в мае создан совет по работе будущего синхротрона в Новосибирске, который займётся подготовкой необходимой документации.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 10 марта, 14:01 • интервью

Государство — это мы

Основатель книжного магазина «Фаланстер», генеральный директор портала «Горький», советник директора издательства «Наука» Борис Куприянов рассказывает, как развивается рынок научной книги в России.
 15 января, 18:58 • статья

«Профессор» Козодой — в институте вой

Федеральное агентство научных организаций предложило свою кандидатуру на пост врио директора Института истории СО РАН. Работники института называют это «попыткой рейдерского захвата академического института».
 12 января, 12:59 • интервью

Интеллектуальная эмпатия

Преподаватели школы «Летово» о том, как три года продолжалось обсуждение проекта, почему они видят возможности профессионального роста и что мешает российскому образованию догнать зарубежное.
самое популярное
 31 мая, 11:16 • новость

СК начал проверку после звонка жительницы Алтайского края Путину

Проблему жительницы Алтайского края, с которой она обратилась на прямую линию с президентом, могут решить ещё до эфира.
 6 июня, 11:56 • новость

Мать четверняшек пожалуется Путину на мэрию Новосибирска

Молодые родители четверых младенцев из Новосибирска хотят обратиться на прямую линию к президенту с просьбой решить квартирный вопрос — ведь аренда на «подаренную» мэрией квартиру заканчивается через пять лет.
 27 мая, 11:01 • новость

Новое правительство России поддержало Андрея Травникова

Врио губернатора Новосибирской области обсудил приоритетные для развития региона проекты с представителями нового российского правительства и получил их одобрение.
 31 мая, 16:51 • новость

Опять 25: холодный фронт пройдёт по Новосибирску в конце недели

В ближайшие дни в Новосибирской области ожидаются слабые дожди и несильный ветер, а к концу недели в регион придёт холодный фронт.
 30 мая, 16:16 • новость

Истощённого коршуна нашли на берегу Оби в Новосибирске

Новосибирские волонтёры спасли пострадавшую птицу: местная жительница подобрала на берегу Оби коршуна.
 25 мая, 16:49 • новость

Собаку с лапой в капкане разыскивают в Новосибирске

Зоозащитники из Новосибирска нашли в городе раненое животное; когда собаку повезли в клинику, она вырвалась и сбежала — объявлен розыск пса с лапой в капкане.