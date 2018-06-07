Для изучения юрских динозавров в Забайкалье создадут научный центр

Для сохранения и изучения уникального палеонтологического захоронения юрских динозавров в Забайкалье создадут учебно-научный стационар «Кулинда».

На днях успешно прошли общественные слушания по проекту. Объект займёт площадь в 81 гектар в пади Кулинда, где в 2010 году доктор геолого-минералогических наук Софья Синица обнаружила несколько окаменелостей плохо сохранившихся останков динозавра.

«В 2011 году прошла экспедиция, во время которой был собран новый материал, ставший основой описания двух видов динозавров. В 2013 году были проведены новые раскопки и найдены новые окаменелости», — рассказали в пресс-службе Министерства природных ресурсов Забайкальского края.

В результате учёным удалось на основании шести частично сохранившихся черепов и нескольких сот фрагментов скелета описать новый вид птицетазовых динозавров. Назвали их «кулиндадромеус забайкальский».

Это двуногий травоядный ящер, длиной в 1,5 метра, с небольшим черепом, вытянутыми задними конечностями и длинным хвостом. Разные части его тела покрыты шестью типами кожного покрова.

Когда именно заработает новый научный центр, не сообщается, но проект включили в региональную концепцию развития системы особо охраняемых природных территорий, рассчитанную до 2030 года.

Напомним, в мае создан совет по работе будущего синхротрона в Новосибирске, который займётся подготовкой необходимой документации.