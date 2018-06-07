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FIFA разрешила транслировать матчи на Михайловской набережной

 7 июня, 14:04
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FIFA разрешила транслировать матчи на Михайловской набережной
фото с официального сайта новосибирска

Новосибирская область в ночь на 7 июня получила официальную лицензию FIFA на трансляцию матчей чемпионата мира по футболу.

Как сообщалось ранее, трансляции в столице Сибири организуют на Михайловской набережной. Запланирован показ всех трёх матчей сборной России на групповом этапе чемпионата мира. Первый наша команда проведёт со сборной Саудовской Аравии 14 июня.

«Лицензия получена департаментом физической культуры и спорта Новосибирской области. Была проделана большая подготовительная работа», — отметили в пресс-службе областного правительства.

Напомним, в конце апреля на набережной прошло выездное совещание специальной рабочей группы, участники которой решили — где можно установить экран для трансляций и организовать посадочные места для любителей футбола.

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