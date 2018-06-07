Между Новосибирском и Белокурихой запустят авиарейс

Между Новосибирском и алтайским курортом Белокуриха запустят прямой авиарейс, но конкретные сроки неизвестны.

Об этом во время визита в Томск 7 июня заявил полпред президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Почти год назад в Белокурихе он участвовал в обсуждении перспектив открытия новых маршрутов на межрегиональных авиарейсах. В город-курорт он прибыл на самолёте малой вместимости по маршруту Томск — Новосибирск — Белокуриха.

«Привлекательность туристических зон и увеличение потока туристов сегодня сдерживается из-за отсутствия доступного, стабильного и быстрого сообщения между регионами», — сказал во время своего визита Меняйло.

Власти планировали запустить авиарейс уже к началу осени, но точная дата старта полётов неизвестна и сейчас.

Отметим, что белокурихинский аэродром находится в пяти с лишним километрах от города, взлётно-посадочная полоса здесь грунтовая и принимать большие воздушные суда не может. Ещё в 2017 году владельцы аэродрома получили необходимый для выполнения полётов аэронавигационный паспорт и начали строительство здания аэровокзала.

Напомним, 2 мая авиакомпания S7 Airlines открыла регулярные рейсы из Новосибирска в Минск, которые выполняются еженедельно по средам.