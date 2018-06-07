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Многодетная мать из Томска добилась встречи с губернатором через Путина

 7 июня, 17:58
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Многодетная мать из Томска добилась встречи с губернатором через Путина
стоп-кадр с прямой линии с Владимиром Путиным

Жительница Томска задала вопрос президенту в ходе прямой линии, к решению её проблемы пообещал подключиться губернатор Сергей Жвачкин.

Сегодня, 7 июня, жительница Томска, представившаяся Натальей Николаевной, обратилась на прямую линию к президенту Владимиру Путину. Она пожаловалась на трудности получения многодетными семьями земельного участка для строительства жилья.

«Я в этой очереди уже восемь лет и простою ещё лет десять», — поделилась она.

На её обращение откликнулся губернатор Томской области Сергей Жвачкин, который пообещал, что лично проведёт встречу с многодетной матерью и доложит о её итогах президенту.

Владимир Путин посчитал ситуацию несправедливой и добавил, что семьи с тремя детьми необходимо поощрять.

Напомним, что на трудности с жильём Владимиру Путину планирует пожаловаться и другая многодетная мать — жительница Новосибирска и мать четверняшек; она обеспокоена тем, что аренда на «подаренную» мэрией квартиру заканчивается через пять лет.

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