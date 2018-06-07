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Тарасов, Аршавин и Кокорин — названы самые популярные футболисты в Новосибирске

 7 июня, 13:13
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Тарасов, Аршавин и Кокорин &mdash; названы самые популярные футболисты в Новосибирске
фото с сайта pixabay.com

Изучив поисковые запросы, Яндекс составил список самых популярных у жителей Новосибирска российских и иностранных футболистов.

Кстати, топ-10 столицы Сибири и российский рейтинг немного отличаются. В обоих списках первые две строчки занимают Дмитрий Тарасов и Андрей Аршавин. На третье место сибиряки поместили Александра Кокорина, а в федеральном рейтинге это место занял Фёдор Смолов.

«Из десяти российских футболистов, вызывающих наибольший интерес в Новосибирске, в реальную сборную для участия в чемпионате мира вызвали четверых», — рассказали аналитики Яндекса.

Также в новосибирский топ вошли Константин Рауш и Дмитрий Сычёв — в общероссийском списке они за пределами десятки.

Если говорить о популярности иностранных футболистов, то предпочтения новосибирцев и всех россиян совпали. На первом месте Криштиану Роналду, вторую строку занимает Лионель Месси, замыкает тройку лидеров Неймар.

Напомним, в начале июня Яндекс провёл исследование, изучив запросы с мобильных устройств, и составил карту интересов жителей Новосибирска.

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