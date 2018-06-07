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Под угрозой ареста ювелирки жены сибиряк выплатил долг

 7 июня, 18:40
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Под угрозой ареста ювелирки жены сибиряк выплатил долг
фото с сайта pixabay.com

Задолжавшего по кредиту почти 30 тысяч рублей жителя Новосибирска судебные приставы нашли в ломбарде.

Мужчина не жил по месту регистрации и официально нигде не работал, из-за этого его объявили в розыск. Найти должника невольно помогла его супруга. Судебные приставы узнали, что женщина владеет ломбардом и занимается скупкой ювелирных изделий. Там и застали мужчину, который помогал в семейном бизнесе.

«Судебный пристав-исполнитель решил прибегнуть к нестандартному решению. Под видом продавца золотой цепочки он договорился с сотрудником ломбарда о встрече», — рассказали в пресс-службе новосибирского управления Федеральной службы судебных приставов.

Поняв, кто к нему пришёл, мужчина испугался, что драгоценные изделия были арестованы и ушли с молотка в счёт погашения задолженности, а дело его супруги будет закрыто. В результате должник полностью выплатил необходимую сумму.

Напомним, в мае с молотка ушли арестованные квартиры 22-летнего жителя Новосибирска, который задолжал банкам более 15,5 млн рублей.

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