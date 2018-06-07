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Студенты ТПУ и крупнейшего вуза Крыма получат двойные дипломы

 7 июня, 13:05
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Студенты ТПУ и крупнейшего вуза Крыма получат двойные дипломы
фото пресс-службы СевГУ

Томский политехнический университет и крупнейший вуз Севастополя и Крыма СевГУ разработают совместные программы двойных дипломов для студентов к 2019 году.

Ректор ТПУ Пётр Чубик, ректор СевГУ Владимир Нечаев и губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников договорились на встрече о разработке совместных программ двойных дипломов и других образовательных проектов.

«Томский политех — это один из сильнейших вузов России, который является ядром развития для своего города и региона. Таким же в будущем правительство Севастополя хочет видеть СевГУ. Взаимодействие открывает перед нами дополнительные возможности: новые специальности, совместную работу по сетевым программам и многое другое. Все это будет сделано уже с 1 сентября 2019 года», — заявил губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

Участники встречи определили шесть основных направлений сотрудничества вузов. У Владимира Нечаева особый интерес вызывают научно-исследовательские проекты, в частности, разработки в областях «Умного города», «Умной энергетики» и возобновляемых источников энергии, робототехники в судостроении и судоремонте. Вероятно, вузы будут участвовать в грантовых конкурсах по данным направлениям.

Напомним, в апреле сотрудники томского университета приступили к разработке прибора для стимуляции тактильных ощущений в онлайн-играх.

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