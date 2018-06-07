Тройное ДТП под Новосибирском унесло жизни двух человек

Два человека погибли в ДТП под Новосибирском; Ford Focus выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя грузовиками Mitsubishi Canter.

ДТП произошло сегодня, 7 июня, около 6 утра на 76-м километре трассы Р-255 «Сибирь» в Мошковском районе. 34-летний водитель Ford Focus, двигавшийся в сторону Новосибирска, не справился с управлением. Автомобиль вылетел на встречную полосу и столкнулся с Mitsubishi Canter.

От удара иномарка слетела в кювет, по пути столкнувшись с таким же грузовиком.

«Погибли водитель и пассажир легкового автомобиля — женщина 35-40 лет, её личность, а также причины и обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД», — сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Водители Mitsubishi Canter за медицинской помощью не обращались.

Напомним, вчера, 6 июня, пешехода сбили насмерть возле больницы в Академгородке.

