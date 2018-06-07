Убившего женщину с ребёнком во время салюта экс-военного отправили в колонию-поселение

Майор в отставке Андрей Ситников, въехавший в толпу пешеходов в День защитника Отечества, проведёт два года в колонии-поселении и выплатит крупный штраф за гибель женщины и ребёнка.

Экс-военнослужащий Андрей Ситников выслушал приговор за нечаянное убийство женщины и ребёнка в Новосибирском гарнизонном военном суде. Судья приговорил его к двум годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и к штрафу в размере 2,3 млн рублей. Об этом сообщил подписчик паблика «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Трагедия произошла 23 февраля в Ленинском районе Новосибирска. 42-летний Ситников, будучи майором, на большой скорости выехал с улицы Немировича-Данченко на Октябрьский мост. На скользкой дороге мужчина не справился с управлением, и его Honda CR-V врезалась в толпу горожан, смотревших праздничный салют.

В результате ДТП погибла жительница Новосибирска и её трёхлетний сын, а Андрей Ситников был уволен из войск и осуждён по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц».

Напомним, уголовное дело по факту ДТП с участием Ситникова военный следственный отдел СК по Новосибирскому гарнизону возбудил 26 февраля.

