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«Ситуация тяжёлая»: за пять лет в Новосибирске расселят только 175 аварийных домов

 7 июня, 17:32
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«Ситуация тяжёлая»: за пять лет в Новосибирске расселят только 175 аварийных домов
фото с сайта pixabay.com

В Новосибирске создают план расселения аварийного жилищного фонда до 2023 года за счёт бюджетов всех уровней и привлечённых денег.

Мэр Анатолий Локоть назвал ситуацию тяжёлой. Сейчас в городе признано аварийными 242 дома, а в новую программу расселения войдут только 175 объектов, которые признали аварийными до 31 декабря 2017 года.

«Динамика действия механизмов расселения аварийного жилья не успевает за растущей проблемой. Вывод жилья в категорию „аварийное“ идёт опережающими темпами. Это данность, объективная реальность. И с этим нам предстоит работать», — сказал Локоть.

Градоначальник вновь заявил, что в решении этого вопроса необходима помощь федерального центра. Всего в ближайшие пять лет планируется потратить на эти цели более 4 млрд рублей, включая деньги строительных компаний.

Напомним, мэр Новосибирска Анатолий Локоть записал видеообращение на прямую линию с Путиным, в котором рассказал главе государства о проблемах города.

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