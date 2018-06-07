«Ситуация тяжёлая»: за пять лет в Новосибирске расселят только 175 аварийных домов

В Новосибирске создают план расселения аварийного жилищного фонда до 2023 года за счёт бюджетов всех уровней и привлечённых денег.

Мэр Анатолий Локоть назвал ситуацию тяжёлой. Сейчас в городе признано аварийными 242 дома, а в новую программу расселения войдут только 175 объектов, которые признали аварийными до 31 декабря 2017 года.

«Динамика действия механизмов расселения аварийного жилья не успевает за растущей проблемой. Вывод жилья в категорию „аварийное“ идёт опережающими темпами. Это данность, объективная реальность. И с этим нам предстоит работать», — сказал Локоть.

Градоначальник вновь заявил, что в решении этого вопроса необходима помощь федерального центра. Всего в ближайшие пять лет планируется потратить на эти цели более 4 млрд рублей, включая деньги строительных компаний.

Напомним, мэр Новосибирска Анатолий Локоть записал видеообращение на прямую линию с Путиным, в котором рассказал главе государства о проблемах города.