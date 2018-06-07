За плохое лечение тёщи житель Омска угрожал врачам расправой

Пьяный житель Омска привёз в больницу тёщу, которая почувствовала себя плохо после застолья; как лечили родственницу, ему не понравилось — мужчина стал оскорблять медиков и угрожать им расправой; унимать буйных пациентов пришлось росгвардейцам.

ЧП произошло в одной из больниц в Октябрьском округе Омска.

В медучреждении буянил неадекватный мужчина: омич привёз в больницу тёщу, которой стало нехорошо после застолья с распитием алкоголя, однако ему не понравилось, как врачи обращались с женщиной. Несмотря на пьяную агрессию, медики стали оказывать помощь пенсионерке. Тогда зять пациентки начал оскорблять сотрудников больницы и угрожать им физической расправой.

Всерьёз опасаясь за своё здоровье и безопасность коллег, 26-летняя медсестра нажала тревожную кнопку. Утихомирить больничного дебошира смогли только бойцы Росгвардии. К моменту прибытия экипажа он бегал по приёмному отделению и громко матерился.

«Мужчина был задержан росгвардейцами. Как выяснилось, 41-летний гражданин ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу и незаконное хранение наркотиков», — сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Задержанного передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

Напомним, в мае в Новосибирской области квартирант угрожал задушить бабушку шнуром от утюга.