Жара спадёт: на Новосибирск идёт холодный фронт с запада

Сейчас Новосибирская область находится на пути юго-западных воздушных потоков, в регион поступает раскалённый и сухой воздух из Казахстана, но скоро всё изменится.

В пятницу, 8 июня, температура воздуха днём будет очень высокой — 28...30 градусов, в субботу понизится до 25...27, а воскресенье ожидается уже 22...24 градуса.

Ночные температуры 8 и 9 июня прогнозируются 14...16 градусов, а 10 июня понизятся до 10...12.

«Десятого числа ожидается прохождение по территории Новосибирской области холодного фронта с запада, поэтому возможны дождь и гроза, ветер до 15 метров в секунду. Но в пятницу и субботу будет без осадков», — рассказала Сиб.фм начальник отдела метеопрогнозов Западно-Сибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

Напомним, в начале недели синоптики рассказали, что Новосибирская область находится на границе холодных и тёплых воздушных масс и пообещали, что к концу недели в регион придёт настоящее лето.