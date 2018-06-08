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Стала известна дата досрочных выборов губернатора Новосибирской области

 8 июня, 12:35
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Стала известна дата досрочных выборов губернатора Новосибирской области
фото из группы «избирательная комиссия новосибирской области» в соцсети «вконтакте»

Депутаты заксобрания Новосибирской области утвердили дату проведения выборов главы региона — об этом заявил Андрей Шимкив.

«Досрочные выборы губернатора Новосибирской области назначены на 9 сентября 2018 года», — сообщил председатель заксобрания НСО Андрей Шимкив.

Ранее губернатор региона Владимир Городецкий покинул свой пост по собственному желанию. На должность его врио президент России Владимир Путин поставил Андрея Травникова, бывшего мэра Вологды.

Напомним, 8 июня Анатолий Локоть и Андрей Травников в преддверии выборов сделали объявление о сотрудничестве.

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