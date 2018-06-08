Крысы атаковали детей на площадке в Омске

Крысы и тараканы, вольготно гуляющие на детской площадке во дворе дома на улице 6-я Станционная, 33, в Омске, привели местных жителей в ужас; между тем управляющая компания длительное время не принимает никаких мер.

На детскую площадку возле дома на улице 6-я Станционная, 33, в районе Московка можно только смотреть. И лучше издалека. Рядом с качелями и песочницей находятся мусорные баки и импровизированная свалка — пакеты с застарелым мусором и оконные рамы. Они и стали жилищем для крыс и тараканов.

«Крысы с помойки гуляют тоже на площадке и даже прыгают на детей!!! Тараканы везде — и на лавочках, и на столах», — написала жительница Омска Светлана Егорова в группу «ЧП Омска» в соцсети «ВКонтакте».

По словам Светланы, жители окрестных домов своими силами содержат площадку в чистоте, однако атаки насекомых и грызунов они отбить не в силах, а коммунальные службы и управляющая компания к дворовой свалке внимания не проявляют.

Светлана и её соседи намерены предать «крысиный беспредел» на детской площадке огласке, чтобы городские власти обратили внимание на проблему и помогли её решить.

Напомним, в конце апреля в новосибирской детской клинической больнице выловили крыс по настоянию общественников.

