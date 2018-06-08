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Локоть объяснил, ради чего отказался от губернаторских выборов

 8 июня, 12:17
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Локоть объяснил, ради чего отказался от губернаторских выборов
фото из архива Сиб.фм

8 мая врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников и мэр города Анатолий Локоть объявили о совместном сотрудничестве во время пресс-подхода.

Андрей Травников подтвердил своё участие в выборах губернатора региона. В свою очередь, партия КПРФ и Анатолий Локоть в частности поддержат его кандидатуру. Сам же градоначальник планирует переизбираться на второй срок в 2019 году — поддержку в этом ему окажет Кремль.

«Накануне объявления выборов губернатора политическая борьба достигла крайнего накала. Отчётливо проявилась перспектива варианта, когда это приведёт к торможению развития и ухудшению экономических условий для всех жителей области. Я и временно исполняющий обязанности губернатора отчётливо понимаем свою ответственность и неприемлемость негативного развития событий. Именно поэтому нами было достигнуто соглашение о взаимодействии», — заявил Анатолий Локоть.

Мэр рассчитывает на понимание в урегулировании межбюджетных отношений и помощи в развитии экономики города. По его словам, на данный момент открывается возможность вернуть Новосибирску полноценный бюджет развития, рассмотреть возможности укрепления собственной финансовой базы города. Локоть отметил, что государство готово помочь ему реализовать ряд важных проектов: улучшить качество дорог и увеличить объёмы дорожного строительства, разморозить строительство метрополитена и ЛДС и продолжить развивать Академгородок.

«Мы договорились об этом. Ради этого я принял решение, согласованное с руководством КПРФ, отказаться от выдвижения на пост губернатора. Сегодня экономическое развитие для всех нас важнее персональных политических достижений», — отметил Анатолий Локоть.

Также и Андрей Травников подчеркнул, что «решение городских проблем важнее разногласий». Он заверил мэра, что региональное правительство поддержит Анатолия Локтя как при его текущей деятельности, так и в предстоящих выборах.

«Я готов поддерживать Анатолия Локтя в текущем и в следующем сроке. Это моя твёрдая личная позиция», — рассказал Андрей Травников.

Выборы губернатора Новосибирской области пройдут 9 сентября.

Напомним, 7 июня стало известно, что вместо Анатолия Локтя КПРФ выдвинет другого партийца в качестве кандидата на губернаторских выборах.

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