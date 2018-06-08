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Отец найденной в холодильнике мёртвой девочки пытался покончить с собой

 8 июня, 11:14
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Отец найденной в холодильнике мёртвой девочки пытался покончить с собой
фото с сайта pixabay.com

Жителя города Белово госпитализировали с сильной кровопотерей; после похорон дочери, которая пропала и спустя несколько дней была обнаружена в старом холодильнике на улице, мужчина пытался наложить на себя руки.

Отец девочки, найденной мёртвой в старом холодильнике в огороде её дома, не смог перенести потерю ребёнка и после похорон попытался свести счёты с жизнью. С большой кровопотерей его доставили в местную больницу, сообщил портал avoka.do сегодня, 8 июня.

В настоящее время жизни мужчины ничто не угрожает.

Семилетняя жительница Белово 29 мая не вернулась с прогулки. В течение недели шли её непрерывные поиски, в них участвовали более тысячи человек. Врио губернатора Кузбасса пообещал 1 млн рублей в качестве вознаграждения тому, кто предоставит информацию о местонахождении ребёнка.

Напомним, 3 июня труп девочки обнаружили в нерабочем холодильнике, который стоял в огороде её дома.

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