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Пикет против повышения пенсионного возраста пройдёт в Новосибирске

 8 июня, 18:55
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Пикет против повышения пенсионного возраста пройдёт в Новосибирске
фото с сайта pixabay.com

Жители Новосибирска выйдут 9 июня в Первомайский сквер на пикет против повышения пенсионного возраста.

Организует акцию протеста Федерация профсоюзов НСО. По мнению её членов, российское правительство пытается переложить экономические проблемы на плечи социально незащищённых граждан.

«До пенсии не доживает около 10 % женщин и 30 % мужчин, в 50 субъектах страны средний период здоровой жизни ниже 60 лет», — рассказали организаторы пикета.

Отметим, что тема повышения пенсионного возраста активно обсуждается в СМИ в последние дни. РБК со ссылкой на свои источники сообщил, что правительство определит параметры пенсионной реформы уже на следующей неделе.

«За основу взят вариант увеличения пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 — для женщин. Большинство льгот по выходу на пенсию может сохраниться», — сообщило издание.

Вопросы на этот счёт поступали и на прошедшую в четверг, 7 июня, прямую линию с Владимиром Путиным. Алексей Гончаров из Курска, обращаясь к президенту, отметил, что в нашей стране уже после 50 лет сложно найти себе работу.

«Вы знаете мою позицию, я всегда относился и отношусь сегодня к этому в высшей степени осторожно и аккуратно. Одна из ключевых задач, которая сформулирована мною перед правительством, — это значительное повышение доходов пенсионеров. Какие меры будут предложены правительством для решения этой ключевой задачи, мы должны узнать в самое ближайшее время», — сказал Владимир Путин.

Напомним, 1 июня на площади Пименова в Новосибирске прошёл пикет «Не забудем, не простим эти цены на бензин», в котором приняли участие около 200 человек.

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