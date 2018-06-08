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Роскомнадзор блокирует сайты с ответами на вопросы ЕГЭ

 8 июня, 18:32
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Роскомнадзор блокирует сайты с ответами на вопросы ЕГЭ
фото с сайта pixabay.com

Роскомнадзор заблокировал около 100 сайтов и страниц с ответами на вопросы Единого государственного экзамена по разным предметам и с советами, как не учиться и набрать высокий балл; судебные решения поступали в ведомство с начала года.

93 ресурса внёс в реестр запрещённой информации Роскомнадзор с начала 2018 года на основании решений суда. Они публиковали ответы на вопросы ЕГЭ и ОГЭ, а также советы, как обхитрить тестирование.

«Отмечается, что на отдельных порталах размещались также рекомендации по сдаче экзаменов без изучения необходимого предмета», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Владельцы 86 сайтов и веб-страниц уже удалили информацию с экзаменационными ответами. Модераторов ещё шести ресурсов Роскомнадзор уведомил о необходимости это сделать.

Напомним, в Новосибирской области с начала проведения ЕГЭ с экзаменов удалили шестерых школьников с гаджетами и шпаргалками.

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