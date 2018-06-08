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«Шапито» оштрафован за нарушение безопасности полётов в Новосибирске

 8 июня, 11:23
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«Шапито» оштрафован за нарушение безопасности полётов в Новосибирске
фото со страницы «Цирк Демидовых» в соцсети «ВКонакте»

Жителя Новосибирска оштрафовали на 3 тысячи рублей за использование прожекторных установок во время гастролей «Цирка Шапито Демидовых» без согласования.

Новосибирская транспортная прокуратура проверила соблюдение законодательства о безопасности полётов и установила нарушение одного из жителей Новосибирска. Во время представлений «Цирка Шапито Демидовых» включилась световая иллюминация.

«Указанное лицо, на основании заключённого с ним договора возмездного оказания услуг, неоднократно применяло прожекторные установки на прилегающей территории торгового и культурно-развлекательного центра „Сибирский Молл“ без соответствующего согласования с уполномоченными органами», — сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

На данный момент гастрольная деятельность «Цирка Шапито Демидовых» в Новосибирске прекращена.

Напомним, в мае реклама «Цирка Шапито Демидовых» заполонила улицы Новосибирска и вызвала гнев местных жителей.

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