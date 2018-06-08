Трёхлетнего мальчика воспитывали тёмной комнатой в барнаульском детсаде
8 июня, 16:28
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Воспитательницу частного детсада в Барнауле обвинили в жестоком обращении с ребёнком, СК начал проверку.
О происходящем в дошкольном учреждении стало известно в начале июня, к следователям обратилась мама трёхлетнего мальчика, заявив, что воспитательница бьёт её сына.
«Женщина утверждает, что к ребёнку со стороны воспитателя применялась физическая сила и в качестве наказания педагог закрывала мальчика в тёмном помещении», — сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Алтайскому краю.
Во время доследственной проверки сотрудникам ведомства предстоит выяснить все обстоятельства случившегося, после этого будет принято процессуальное решение.
Напомним, десятилетняя омская школьница 6 мая упала на трубу и получила рвано-ушибленную рану, местные следователи проводят проверку по факту случившегося.