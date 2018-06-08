Трёхлетнего мальчика воспитывали тёмной комнатой в барнаульском детсаде

Воспитательницу частного детсада в Барнауле обвинили в жестоком обращении с ребёнком, СК начал проверку.

О происходящем в дошкольном учреждении стало известно в начале июня, к следователям обратилась мама трёхлетнего мальчика, заявив, что воспитательница бьёт её сына.

«Женщина утверждает, что к ребёнку со стороны воспитателя применялась физическая сила и в качестве наказания педагог закрывала мальчика в тёмном помещении», — сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Алтайскому краю.

Во время доследственной проверки сотрудникам ведомства предстоит выяснить все обстоятельства случившегося, после этого будет принято процессуальное решение.

Напомним, десятилетняя омская школьница 6 мая упала на трубу и получила рвано-ушибленную рану, местные следователи проводят проверку по факту случившегося.