В день прямой линии с Путиным упала цена на бензин в Красноярске

Тема еженедельно растущих цен на бензин оказалась для россиян наиболее острой, именно с неё началась прямая линия с Владимиром Путиным.

Телеканал «360» сообщил, что в день проведения прямой линии стоимость бензина марки АИ‐92 упала в Красноярске на 50 копеек. В одной из крупнейших автозаправочных сетей его продавали по 40,15 рубля за литр.

Отметим, что жалобы на этот счёт поступали главе государства из разных уголков страны. Например, жители Ачинска рассказали сотрудникам колл-центра прямой линии, что за полторы недели бензин в их городе подорожал на шесть рублей, жители Анадыря сообщили, что покупают топливо по 55 рублей за литр, а в Татарстане отдают 41 рубль.

Ярким и эмоциональным было обращение жителя Санкт-Петербурга Алексея Караваева:

«Скажите, пожалуйста, как долго ещё будут расти цены на топливо — 45 рублей литр солярки, — сколько же можно это терпеть? Невозможно уже, остановите как-то это. Мы 18 марта сделали такой большой выбор, вся страна за вас проголосовала, а вы цены на бензин всё не можете остановить», — обратился к президенту петербуржец.

По словам Владимира Путина, рост цен произошёл из-за неточного регулирования в сфере энергетики, которое привело к стимулированию экспорта сырой нефти. Но сейчас принимаются меры по стабилизации ситуации.

«Во-первых, снижен акциз по бензину на 3, по дизтопливу на 2 тысячи рублей. Принято решение отменить планировавшееся ранее, с 1 июля этого года, дальнейшее повышение акцизов, его не будет. К осени текущего года должны быть приняты дополнительные меры по стабилизации ситуации на рынке», — сказал президент.

Напомним, в конце мая в интервью Сиб.фм вице-президент Российского топливного союза Юрий Матвейко заявил, что вывоз топлива за рубеж увеличился более чем на 50 %, а это в свою очередь оголило российский рынок.