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В День России перекроют центральные улицы Новосибирска

 8 июня, 17:33
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В День России перекроют центральные улицы Новосибирска
фото с сайта pixabay.com

12 июня в Новосибирске состоится масштабное празднование Дня России; из-за концертов и шествий центральные улицы будут недоступны для движения, а на Красном проспекте в течение нескольких дней запретят парковку.

В День России для проведения праздничной программы в Новосибирске перекроют участки центральных улиц. Об этом сегодня, 8 июня, сообщили в пресс-центре мэрии.

С 12:00 до 23:00 движение будет приостановлено на участках дорог:
— по Красному проспекту от улицы Гоголя до улицы Фабричной;
— улице Орджоникидзе от улицы Советской до улицы Мичурина;
— улице Ленина от улицы Советской до Красного проспекта;
— улице Депутатской от Красного проспекта до улицы Серебренниковской;
— улице Щетинкина от Красного проспекта до улицы Серебренниковской;
— улице Максима Горького от улицы Советской до улицы Серебренниковской;
— Октябрьской магистрали от Красного проспекта до улицы Кирова;
— нечётной стороне улицы Кирова от Октябрьской магистрали до улицы Восход.

С 15:30 до 17:30 для автомобильного движения закроют участки:
— по улице Советской от улицы 1905 года до улицы Гоголя;
— улице Гоголя от улицы Челюскинцев до Красного проспекта.

В связи с перекрытием улиц изменятся схемы движения общественного транспорта.

Также с вечера 9 июня по 13 июня включительно на площадках перед домами № 25 и № 27 на Красном проспекте будет запрещена парковка.

Напомним, 19 и 20 мая по некоторым улицам Новосибирска можно было только бегать.

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