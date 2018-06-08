В Новосибирске ищут концессионера для реконструкции кинотеатра «Космос»

Мэрия Новосибирска озвучила детали концессионного соглашения в отношении бывшего кинотеатра «Космос».

Сейчас предложение о заключении соглашения располагается на электронной торговой площадке и в бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска № 22, передаёт пресс-служба мэрии. Как пояснил начальник управления предпринимательства и инвестиционной политики мэрии Максим Леоненко, в течение 45 дней после опубликования предложения бизнесмены смогут заявить о намерении поучаствовать в проекте. Если же предложений будет несколько, то власти запустят конкурсную процедуру, если же других предложений не поступит, то соглашение заключат с инициаторами.

Согласно размещённой документации, концессионер должен реконструировать здание бывшего кинотеатра на улице Богдана Хмельницкого, 27. В будущем здесь появится спортцентр с залом для профессиональной хоккейной подготовки площадью около 379 квадратных метров. В Центре хоккейного мастерства также разместятся пункт общественного питания (220 квадратных метров), раздевалки с душевыми и туалетами, тренажёрный зал (557 квадратных метров) и помещение для теоретических занятий.

Предполагается, что бывший «Космос» отдадут концессионеру на 30 лет, а тот, в свою очередь, будет предоставлять муниципалитету 15 часов в неделю для бесплатных занятий на оборудовании спортивного центра.

Одновременно с этим предложением власти опубликовали предложение о 20-летней концессии в отношении 14 газопроводов на территории Новосибирска.

Напомним, что информация о превращении одного из старейших кинотеатров города «Космос» в современный Центр хоккейного мастерства впервые появилась летом 2017 года — мэр Анатолий Локоть пообещал при реконструкции здания сохранить его архитектурный облик.