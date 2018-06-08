5 баллов
+29 °C
Курс ЦБ:
61,81
73,07

В Новосибирске ищут концессионера для реконструкции кинотеатра «Космос»

 8 июня, 10:21
подходящие темы
В Новосибирске ищут концессионера для реконструкции кинотеатра «Космос»
фото sib.fm

Мэрия Новосибирска озвучила детали концессионного соглашения в отношении бывшего кинотеатра «Космос».

Сейчас предложение о заключении соглашения располагается на электронной торговой площадке и в бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска № 22, передаёт пресс-служба мэрии. Как пояснил начальник управления предпринимательства и инвестиционной политики мэрии Максим Леоненко, в течение 45 дней после опубликования предложения бизнесмены смогут заявить о намерении поучаствовать в проекте. Если же предложений будет несколько, то власти запустят конкурсную процедуру, если же других предложений не поступит, то соглашение заключат с инициаторами.

Согласно размещённой документации, концессионер должен реконструировать здание бывшего кинотеатра на улице Богдана Хмельницкого, 27. В будущем здесь появится спортцентр с залом для профессиональной хоккейной подготовки площадью около 379 квадратных метров. В Центре хоккейного мастерства также разместятся пункт общественного питания (220 квадратных метров), раздевалки с душевыми и туалетами, тренажёрный зал (557 квадратных метров) и помещение для теоретических занятий.

Предполагается, что бывший «Космос» отдадут концессионеру на 30 лет, а тот, в свою очередь, будет предоставлять муниципалитету 15 часов в неделю для бесплатных занятий на оборудовании спортивного центра.

Одновременно с этим предложением власти опубликовали предложение о 20-летней концессии в отношении 14 газопроводов на территории Новосибирска.

Напомним, что информация о превращении одного из старейших кинотеатров города «Космос» в современный Центр хоккейного мастерства впервые появилась летом 2017 года — мэр Анатолий Локоть пообещал при реконструкции здания сохранить его архитектурный облик.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 31 мая, 15:15 • интервью

Действовать как рупор

Депутат Совета депутатов города Новосибирска по 27-му округу Кирилл Покровский рассказал, зачем ему депутатство и как удаётся развивать округ при ограниченных возможностях бюджета.
 22 мая, 09:15 • статья

Реставрация на миллион

Корреспондент Сиб.фм разбирался, почему в огромном мегаполисе с горсткой исторических памятников всё так непросто с реставрацией.
 14 мая, 15:10 • статья

Сверхзадачи и сверхлюди

Шахматисты Новосибирской области громко заявили о себе на командном чемпионате России и заработали путёвку на Еврокубок. Корреспондент Сиб.фм узнал подробности интеллектуальных схваток в российской Премьер-лиге.
самое популярное
 31 мая, 11:16 • новость

СК начал проверку после звонка жительницы Алтайского края Путину

Проблему жительницы Алтайского края, с которой она обратилась на прямую линию с президентом, могут решить ещё до эфира.
 6 июня, 11:56 • новость

Мать четверняшек пожалуется Путину на мэрию Новосибирска

Молодые родители четверых младенцев из Новосибирска хотят обратиться на прямую линию к президенту с просьбой решить квартирный вопрос — ведь аренда на «подаренную» мэрией квартиру заканчивается через пять лет.
 27 мая, 11:01 • новость

Новое правительство России поддержало Андрея Травникова

Врио губернатора Новосибирской области обсудил приоритетные для развития региона проекты с представителями нового российского правительства и получил их одобрение.
 31 мая, 16:51 • новость

Опять 25: холодный фронт пройдёт по Новосибирску в конце недели

В ближайшие дни в Новосибирской области ожидаются слабые дожди и несильный ветер, а к концу недели в регион придёт холодный фронт.
 30 мая, 16:16 • новость

Истощённого коршуна нашли на берегу Оби в Новосибирске

Новосибирские волонтёры спасли пострадавшую птицу: местная жительница подобрала на берегу Оби коршуна.
 25 мая, 16:49 • новость

Собаку с лапой в капкане разыскивают в Новосибирске

Зоозащитники из Новосибирска нашли в городе раненое животное; когда собаку повезли в клинику, она вырвалась и сбежала — объявлен розыск пса с лапой в капкане.