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В Новосибирской области обновят и модернизируют 80 школьных автобусов

 8 июня, 10:43
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В Новосибирской области обновят и модернизируют 80 школьных автобусов
фото sib.fm

До конца текущего года 83 старых школьных автобуса заменят на новые, а также установят на них специальные маячки.

Вопрос повышения безопасности школьных перевозок поднял ио министра образования НСО Сергей Федорчук на заседании комиссии при региональном правительстве. Он пояснил, что парк школьных автобусов в регионе обновляется регулярно: в 2017 году было закуплено 70 новых автобусов, в этом году планируется обновить более 80, сообщается на сайте правительства Новосибирской области.

«На сегодняшний день торги на 69 автобусов уже проведены, на остальные готовится конкурсная документация», — отчитался ио министра.

Также он напомнил, что с 1 июля, согласно изменениям в постановлении «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами», крыши всех автобусов должны быть оборудованы специальными жёлтыми маячками. Такое нововведение позволит сделать школьный транспорт более заметным для остальных участников движения.

«Безопасность детей в целом и при перевозке школьными автобусами в частности — одна из самых главных задач правительства Новосибирской области. Здесь очень важно работать всем вместе, потому что только совместными усилиями мы можем добиться действительно серьёзных результатов», — заключил Сергей Федорчук.

Напомним, что накануне общественники пожаловались на проблемный участок дороги в посёлке Кирово, из-за которого школьники вынуждены добираться до верхней зоны Академгородка по теплотрассе.

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