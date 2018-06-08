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Вопросы новосибирцев к Путину проанализируют областные чиновники

 8 июня, 13:52
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Вопросы новосибирцев к Путину проанализируют областные чиновники
фото пресс-службы администрации президента россии

В минувший четверг, 7 июня, в России прошла очередная прямая линия с президентом, власти Новосибирской области пообещали проанализировать все вопросы жителей региона.

«Глава области Андрей Травников поручил врио первого заместителя губернатора Юрию Петухову собрать и обобщить обращения, которые поступили на „Прямую линию с Владимиром Путиным“ от жителей области», — сообщила пресс-служба регионального правительства.

Провести такую работу в завершении трансляции пообещал сам президент. Владимир Путин отметил, что, как и в предыдущие годы, поступивших вопросов гораздо больше тех, на которые он смог ответить во время прямой линии.

«Так же как и в предыдущие годы работы в этом формате, хочу вас заверить, что мы проанализируем все поступившие вопросы. Сделаем это по максимуму, для того чтобы понять тренды сегодняшнего дня, ваши озабоченности», — сказал Путин.

Ранее Сиб.фм писал о некоторых вопросах, адресованных новосибирцами президенту. Например, мэр областного центра Анатолий Локоть попросил у президента помощи федерального центра в продолжении строительства метро и расселении аварийных домов; родители недавно родившихся в Новосибирске четверняшек пожаловались на жилищную проблему — мэрия дала им квартиру в льготную аренду и всего на пять лет; а обманутые дольщики группы компаний «ПТК-30» попросили Путина решить их проблемы с помощью федерального закона.

Напомним, многодетная мать из Томска добилась встречи с губернатором во время общения с Владимиром Путиным на прямой линии.

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