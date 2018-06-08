За измену клинок в грудь воткнула возлюбленному жительница Алтая

29-летняя жительница Республики Алтай застала сожителя, попивающего алкоголь, у соседки — дело закончилось смертью неверного возлюбленного.

По версии следствия, 7 апреля 29-летняя жительница села Турочак, находясь в состоянии алкогольного опьянения, застала сожителя у соседки, они, стоит отметить, также выпивали. Ревность, нетрезвое состояние, ссора довели женщину с разбитым сердцем до преступления. Она схватила нож и ударила клинком в грудную клетку своего возлюбленного.

«Потерпевший скончался на месте происшествия от проникающего колото-резаного ранения грудной клетки с повреждением сердца, приведшего к обильной кровопотере», — сообщила пресс-служба следственного комитета Республики Алтай.

Теперь женщине грозит наказание по статье «Убийство». СК направил дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в мае житель Кузбасса, возвращаясь из командировки, застал дома друга с женой — в ходе ссоры обманутый муж погиб от рук любовника.