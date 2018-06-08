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Жильцов растрескавшегося дома эвакуировали в Кемерово

 8 июня, 15:09
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Жильцов растрескавшегося дома эвакуировали в Кемерово
фото из паблика «Инцидент Кемерово» в соцсети «ВКонтакте»

Дом, в котором находятся отделение общества инвалидов и детский дневной стационар, дал трещину и просел; жильцов и посетителей организаций эвакуировали.

Дом № 27 на улице Островского дал трещину и просел, чем напугал жильцов, а также сотрудников и посетителей организаций, располагающихся на первом этаже, среди которых пансионат для пожилых людей, детский стационар и отделение Всероссийского общества инвалидов.

Жительница Кемерово Наталья Нечепуренко находилась с ребёнком в дневном стационаре, когда произошло ЧП. По её словам, раздался грохот, а по стенам физиокабинета «поползли» трещины.

«Мы пришли с ребёнком на массаж и физиопроцедуры. В какой-то момент что-то загремело, дом начал ходуном ходить», — рассказала Наталья корреспонденту Сиб.фм.

Позже в сообществе «Инцидент Кемерово» в соцсети «ВКонтакте» появилась информация о том, что в подвале 10-го подъезда лопнула труба, из-за чего дом просел.

Представители региональных экстренных служб и управления МЧС отказались от комментариев ввиду отсутствия информации. Однако спасатели на место происшествия прибыли: пользователи интернета выложили фотографии, на которых у рушащегося дома виден спецавтомобиль.

Между тем коммунальная авария критична — деревянные перекрытия могут не выдержать последствий прорыва трубы и обрушиться.

Напомним, 28 марта в Новосибирской области обрушилась стена в сельской школе.

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