Дорожные знаки с кроликами появились в новосибирском Академгородке

Необычный дорожный знак с изображением кролика появился в новосибирском Академгородке неподалёку от Международного томографического центра СО РАН; это связано с резко возросшей численностью ушастых в саду учреждения.

Жители Советского района Новосибирска всё чаще стали встречать в Академгородке кроликов. Больше всего их на улице Институтской, в районе Международного томографического центра СО РАН.

Как выяснил корреспондент Сиб.фм, ушастые млекопитающие живут в саду томоцентра. Садовник учреждения купил для живого уголка десять крольчих. Очевидно, не все из них оказались самками, поэтому кроличье поголовье начало увеличиваться и растёт до сих пор.

Кролики — маленькие и взрослые — выбегают на тротуары и дороги. Чтобы их обезопасить, местные жители установили предупреждающий красный треугольник с силуэтом кролика.

По мнению эколога Елены Дубыниной, знаки с изображением кроликов жители Академгородка установили для того, чтобы обратить внимание автомобилистов на животных. Чтобы они сохранились вместе с теми, кто на них изображён, нужно чётко соблюдать правила движения, установленные на местных дорогах.

«В Академгородке есть много знаков с ограничением скорости — 30, 40 километров в час. Их нужно обязательно соблюдать, чтобы не травмировать и не давить животных», — подчеркнула Елена Дубынина.

Напомним, в 2014 году неизвестный житель Томска оживил дорожные знаки, пририсовав к ним «Ёжика в тумане», медведя, слона и динозавра.

