5 баллов
+29 °C
Курс ЦБ:
61,81
73,07

Дорожные знаки с кроликами появились в новосибирском Академгородке

 8 июня, 12:33
подходящие темы
Дорожные знаки с кроликами появились в новосибирском Академгородке
фото из паблика «Сообщество Академгородка | Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте»

Необычный дорожный знак с изображением кролика появился в новосибирском Академгородке неподалёку от Международного томографического центра СО РАН; это связано с резко возросшей численностью ушастых в саду учреждения.

Жители Советского района Новосибирска всё чаще стали встречать в Академгородке кроликов. Больше всего их на улице Институтской, в районе Международного томографического центра СО РАН.

Как выяснил корреспондент Сиб.фм, ушастые млекопитающие живут в саду томоцентра. Садовник учреждения купил для живого уголка десять крольчих. Очевидно, не все из них оказались самками, поэтому кроличье поголовье начало увеличиваться и растёт до сих пор.

Кролики — маленькие и взрослые — выбегают на тротуары и дороги. Чтобы их обезопасить, местные жители установили предупреждающий красный треугольник с силуэтом кролика.

По мнению эколога Елены Дубыниной, знаки с изображением кроликов жители Академгородка установили для того, чтобы обратить внимание автомобилистов на животных. Чтобы они сохранились вместе с теми, кто на них изображён, нужно чётко соблюдать правила движения, установленные на местных дорогах.

«В Академгородке есть много знаков с ограничением скорости — 30, 40 километров в час. Их нужно обязательно соблюдать, чтобы не травмировать и не давить животных», — подчеркнула Елена Дубынина.

Напомним, в 2014 году неизвестный житель Томска оживил дорожные знаки, пририсовав к ним «Ёжика в тумане», медведя, слона и динозавра.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 5 июня, 13:50 • репортаж

Шоу из морских глубин

Жителям Новосибирска подготовили настоящую творческую битву в исполнении животных — артистов «Дельфинии» — программа выступления уникальна и не имеет аналогов в мире.
 8 мая, 09:50 • репортаж

Заставлю переделать!

Анатолий Локоть проинспектировал ремонт дороги на Немировича-Данченко. О том, что мэр пообещал подрядчикам, в материале Сиб.фм
 14 апреля, 11:08 • статья

Город встанет на рельсы

О городской электричке в Новосибирске говорят давно и много. Корреспондент Сиб.фм проехал по будущему маршруту железнодорожного транспорта и выяснил, кто выиграет, а кто проиграет от реализации проекта. Если он, конечно будет реализован
самое популярное
 31 мая, 11:16 • новость

СК начал проверку после звонка жительницы Алтайского края Путину

Проблему жительницы Алтайского края, с которой она обратилась на прямую линию с президентом, могут решить ещё до эфира.
 6 июня, 11:56 • новость

Мать четверняшек пожалуется Путину на мэрию Новосибирска

Молодые родители четверых младенцев из Новосибирска хотят обратиться на прямую линию к президенту с просьбой решить квартирный вопрос — ведь аренда на «подаренную» мэрией квартиру заканчивается через пять лет.
 27 мая, 11:01 • новость

Новое правительство России поддержало Андрея Травникова

Врио губернатора Новосибирской области обсудил приоритетные для развития региона проекты с представителями нового российского правительства и получил их одобрение.
 31 мая, 16:51 • новость

Опять 25: холодный фронт пройдёт по Новосибирску в конце недели

В ближайшие дни в Новосибирской области ожидаются слабые дожди и несильный ветер, а к концу недели в регион придёт холодный фронт.
 30 мая, 16:16 • новость

Истощённого коршуна нашли на берегу Оби в Новосибирске

Новосибирские волонтёры спасли пострадавшую птицу: местная жительница подобрала на берегу Оби коршуна.
 25 мая, 16:49 • новость

Собаку с лапой в капкане разыскивают в Новосибирске

Зоозащитники из Новосибирска нашли в городе раненое животное; когда собаку повезли в клинику, она вырвалась и сбежала — объявлен розыск пса с лапой в капкане.