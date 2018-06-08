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Глава Алтайского края пообещал Путину не закрывать школу в Старой Суртайке

 8 июня, 15:21
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Глава Алтайского края пообещал Путину не закрывать школу в Старой Суртайке
кадр трансляции «прямой линии с владимиром путиным»

Один из вопросов на прямую линию с Владимиром Путиным поступил из алтайского села Старая Суртайка, местные жители боятся, что их школу закроют.

Село находится на Чуйском тракте, недалеко от малой родины известного писателя и актёра Василия Шукшина — села Сростки. Сейчас в этой деревне 400 жителей, а в местную школу ходят 47 ребятишек.

Учебному заведению 19 лет, за всё это время, по словам местных жителей, в школе не было полноценного ремонта. А месяц назад на сходе села глава администрации района заявил, что школу и закроют. Местные жители попросили президента помешать реализовать эти планы.

Отвечая на вопрос, Владимир Путин отметил, что малокомплектные школы довольно затратные, ведь деньги, которые тратят на содержание здания и преподавательский состав, можно тратить на школы, где учится гораздо больше 40–50 человек. Но здесь есть другой важный момент.

«Школа закрывается — посёлок, село умирает. А мы должны обеспечить, чтобы у нас люди не покидали особенно таких регионов, как Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток, чтобы и село было живым, имело бы перспективы развития», — отметил глава государства.

Вышедший на связь врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко рассказал, что школа в этом селе является филиалом, существуют вопросы по укомплектованию её преподавательским составом, но планов закрыть учебное заведение нет.

«Вероятно, какой-то сбой информации прошёл на уровне тех муниципальных руководителей, которые собирались на сход и доводили информацию до жителей», — отметил Томенко.

Глава региона заверил, что у школы и у села Старая Суртайка есть будущее.

Напомним, власти Новосибирской области пообещали проанализировать все вопросы жителей региона, поступившие на прямую линию с президентом.

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