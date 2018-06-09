После жаркой рабочей недели новосибирцев встретят прохладные и умеренные выходные: позагорать на родине не получится.

Западно-Сибирский гидрометцентр рассказал о погоде на предстоящие длинные выходные: с 10 по 12 июня.

В воскресенье, 10 июня, ожидается похолодание. Ночью в отдельных районах пройдут небольшие дожди и грозы. Днём — аналогичная ситуация. Город окутает восточный ветер с силой в 4,9 метра в секунду. Днём — порывы до 14 метров в секунду. Температура ночью составит +14...+16 градусов. Днём — +19...+21.

К понедельнику, 11 июня, вернётся потепление. Ночью в отдельных районах также пройдут небольшие дожди и грозы. А вот днём уже без осадков. Ветер восточный 3,8 метра в секунду. Температура ночью составит +10...+12 градусов. Днём — +20...+24 градуса.

Вторник, 12 июня, без осадков. Будет дуть восточный ветер с силой 3,8 метра в секунду. Температура ночью — +10...+12 градусов, днём +24...+26.

Напомним, 7 июня синоптики предупреждали новосибирцев о серой и дождливой субботе.