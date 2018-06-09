Частный дом сгорел дотла в Новосибирске
9 июня, 14:56
Пожар и без того в жаркий день произошёл в Дзержинском районе Новосибирска; огонь полностью уничтожил один дом и повредил крышу соседнего строения.
Сообщение о пожаре на улице Юрия Смирнова поступило в дежурную часть регионального МЧС сегодня, 9 июня, в 11:07. По пути к месту происшествия пожарные получили ещё один сигнал — огонь перекинулся на крышу соседнего дома, стоящего в метре от пылающего.
Дополнительной опасностью стало то, что оба горевших дома были газифицированы.
«На тушение пожара были привлечены дополнительные силы. В 11:25 пожар был локализован», — сообщил корреспонденту Сиб.фм начальник пресс-службы регионального управления МЧС Павел Винаков.
Дом № 66 выгорел полностью, остались только кирпичные стены. К счастью, человеческих жертв удалось избежать.
МЧС предупреждает, что на территории Новосибирской области установлен особый противопожарный режим, и в преддверии праздников и выходных просит граждан соблюдать требования пожарной безопасности.
Напомним, 5 июня в результате взрыва двух газовых баллонов загорелся растворный узел новосибирского Бетонного завода № 1.