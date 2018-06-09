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Число разрешённых пляжей в Новосибирске выросло до 15

 9 июня, 15:31
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Число разрешённых пляжей в Новосибирске выросло до 15
фото с сайта pixabay.com

Новосибирский Роспотребнадзор признал пригодными для купания ещё десяток новосибирских пляжей; теперь к услугам отдыхающих — 15 мест на берегах Оби, Обского водохранилища и озёр в регионе.

24 мая новосибирский Роспотребнадзор сообщил о том, что в Новосибирске официально разрешат купаться только в пяти местах: на пляжах «Наутилус» в Ленинском районе; в парках культуры и отдыха «У моря Обского», «Сан-Сити» и «Неоком-Сервис» в Советском районе; а также на пляже в парке культуры и отдыха «Бугринская роща» в Кировском районе.

Позже количество доступных для купания и отдыха мест увеличилось до 15. К открытым пляжам добавились:
— пляж санатория «Сосновка»;
— пляж «На Камнях» у санатория «Рассвет»;
— пляж пансионата «Былина»;
— пляж ООО «Дюны»;
— пляж «Старый Бердск»;
— лодочная станция «Ласточка»;
— пляж яхт-клуба «Роял Марин»;
— пляж бухты «Лазурная» (берег озера Чаны в селе Квашнино Барабинского района);
— пляж санатория «Доволенский» (берег озера Доволенского в селе Довольное Доволенского района);
— пляж «Центральный (микрорайон Центральный в Искитиме).

«Управлением Роспотребнадзора по Новосибирской области в целях подготовки к открытию мест рекреации организовано взаимодействие с главами администраций районов, ГУ МЧС России по Новосибирской области по проводимым мероприятиям для обеспечения безопасности людей на водных объектах», — сообщили в пресс-службе новосибирского управления Роспотребнадзора.

Напомним, пляж и набережная в скором времени появятся в Тогучине: проект оборудования места отдыха победил во Всероссийском конкурсе «Формирование комфортной городской среды».

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