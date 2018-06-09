Ежа Нафаню после лечения выпустили в ботанический сад в Новосибирске

Спасённого ёжика по имени Нафаня после лечения и реабилитации выпустили покорять новосибирский ботанический сад.

«Что не день, то прекрасные новости, друзья. Очередной наш подопечный набрал достаточный вес и был выпущен на свободу, отведав прощальных тараканов», — рассказали сотрудники Центра помощи диким животным «Густолесье».

Новосибирцам ещё раз напомнили, что подбирать ежей стоит только в том случае, если у животного есть серьёзные раны или оно ведёт себя неадекватно. Здоровый ёж всегда попытается защититься от вас злым пыхтением, сворачиванием в клубок, боданием или бегством.

Напомним, новосибирские волонтёры выхаживают крошечного бельчонка, который родился на дачном участке в посёлке Кудряши.