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Ежа Нафаню после лечения выпустили в ботанический сад в Новосибирске

 9 июня, 15:02
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Ежа Нафаню после лечения выпустили в ботанический сад в Новосибирске
фото центра помощи диким животным «густолесье»

Спасённого ёжика по имени Нафаня после лечения и реабилитации выпустили покорять новосибирский ботанический сад.

«Что не день, то прекрасные новости, друзья. Очередной наш подопечный набрал достаточный вес и был выпущен на свободу, отведав прощальных тараканов», — рассказали сотрудники Центра помощи диким животным «Густолесье».

Новосибирцам ещё раз напомнили, что подбирать ежей стоит только в том случае, если у животного есть серьёзные раны или оно ведёт себя неадекватно. Здоровый ёж всегда попытается защититься от вас злым пыхтением, сворачиванием в клубок, боданием или бегством.

Напомним, новосибирские волонтёры выхаживают крошечного бельчонка, который родился на дачном участке в посёлке Кудряши.

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