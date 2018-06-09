ФСБ проверила историю с красноярским наследством Трампа

Пенсионерка из Красноярска, из-за долгов за коммуналку завещавшая свою квартиру Дональду Трампу, получила поддержку ФСБ; однако долги женщины после такого манёвра только выросли.

Ирина Борисовна из Красноярска усугубила своё финансовое положение, завещав квартиру Дональду Трампу. Об этом сегодня, 9 июня, сообщила Lenta.ru.

Из-за высоких цен тарифов на коммуналку пенсионерке пришлось взять несколько кредитов. Однако деньги разошлись, пенсия не поднялась, тарифы не понизили, и нищета вернулась. Ещё и долги, которые нечем отдавать. Тогда Ирина Борисовна придумала завещать свою жилплощадь президенту США, чтобы «государство помучалось».

«Пусть за каждой смертью нашей приезжает юрист Дональда Трампа и судится с нашими чиновниками», — рассказала Ирина Борисовна местным СМИ.

Привалившим Трампу наследством заинтересовалась ФСБ, даже провела профилактическую беседу с сотрудниками управляющей компании. Однако ожидаемого эффекта — решения проблем с долгами — участие спецслужб не возымело. После проверки долг пенсионерки перед УК вырос на 12 тысяч рублей.

Чтобы решить свои проблемы, Ирина Борисовна пригрозила дойти до самого «наследника» и подговорить всех знакомых переписать свои квартиры на американского лидера.

Напомним, мать четверняшек из Новосибирска обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь решить вопрос с «подаренной» городскими властями квартирой.

