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ФСБ проверила историю с красноярским наследством Трампа

 9 июня, 16:45
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ФСБ проверила историю с красноярским наследством Трампа
фото с сайта pixabay.com

Пенсионерка из Красноярска, из-за долгов за коммуналку завещавшая свою квартиру Дональду Трампу, получила поддержку ФСБ; однако долги женщины после такого манёвра только выросли.

Ирина Борисовна из Красноярска усугубила своё финансовое положение, завещав квартиру Дональду Трампу. Об этом сегодня, 9 июня, сообщила Lenta.ru.

Из-за высоких цен тарифов на коммуналку пенсионерке пришлось взять несколько кредитов. Однако деньги разошлись, пенсия не поднялась, тарифы не понизили, и нищета вернулась. Ещё и долги, которые нечем отдавать. Тогда Ирина Борисовна придумала завещать свою жилплощадь президенту США, чтобы «государство помучалось».

«Пусть за каждой смертью нашей приезжает юрист Дональда Трампа и судится с нашими чиновниками», — рассказала Ирина Борисовна местным СМИ.

Привалившим Трампу наследством заинтересовалась ФСБ, даже провела профилактическую беседу с сотрудниками управляющей компании. Однако ожидаемого эффекта — решения проблем с долгами — участие спецслужб не возымело. После проверки долг пенсионерки перед УК вырос на 12 тысяч рублей.

Чтобы решить свои проблемы, Ирина Борисовна пригрозила дойти до самого «наследника» и подговорить всех знакомых переписать свои квартиры на американского лидера.

Напомним, мать четверняшек из Новосибирска обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь решить вопрос с «подаренной» городскими властями квартирой.

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