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Юных «робинзонов» спасли с острова на Катуни

 9 июня, 16:28
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Юных «робинзонов» спасли с острова на Катуни
фото пресс-службы главного управления мчс по республике алтай

Спасатели эвакуировали с острова на Катуни двух двенадцатилетних мальчиков, которые попали сюда вплавь.

ЧП произошло в районе алтайского села Майма. Мальчишки отдыхали на берегу без присмотра взрослых и решили доплыть до острова. Проблемы у них возникли на обратном пути, одному из детей не хватило сил справиться с сильным течением, и он вернулся. За компанию на острове остался и его друг.

«Дети провели на острове более четырёх часов, пока их товарищи не догадались позвонить в службу спасения. Прибывшие спасатели на катамаране эвакуировали юных „робинзонов“ на берег», — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Республике Алтай.

С мальчишками провели профилактическую беседу и передали родителям.

Спасатели советуют родителям поговорить со своими детьми об опасностях развлечений на воде и не отпускать их к рекам и озёрам без присмотра.

Напомним, в конце мая новосибирские спасатели освободили из металлических оков десятилетнего мальчика в Академгородке.

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