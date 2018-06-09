Юных «робинзонов» спасли с острова на Катуни

Спасатели эвакуировали с острова на Катуни двух двенадцатилетних мальчиков, которые попали сюда вплавь.

ЧП произошло в районе алтайского села Майма. Мальчишки отдыхали на берегу без присмотра взрослых и решили доплыть до острова. Проблемы у них возникли на обратном пути, одному из детей не хватило сил справиться с сильным течением, и он вернулся. За компанию на острове остался и его друг.

«Дети провели на острове более четырёх часов, пока их товарищи не догадались позвонить в службу спасения. Прибывшие спасатели на катамаране эвакуировали юных „робинзонов“ на берег», — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Республике Алтай.

С мальчишками провели профилактическую беседу и передали родителям.

Спасатели советуют родителям поговорить со своими детьми об опасностях развлечений на воде и не отпускать их к рекам и озёрам без присмотра.

Напомним, в конце мая новосибирские спасатели освободили из металлических оков десятилетнего мальчика в Академгородке.