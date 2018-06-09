Откровенные фото стоили омской учительнице работы

Скандалом в омской школе № 7 завершилась рекламная фотосъёмка в стиле пин-ап для одного из магазинов одежды.

Дело в том, что участвовала в ней 26-летняя Виктория, которая преподавала историю в 7-9 классах. Как сообщает омский сайт НГС, педагог в свободное время подрабатывала в модельном агентстве для девушек с пышными формами, и позирование в купальнике было одним из занятий.

«Фотографию Виктория не размещала в социальных сетях, объясняя это тем, что снимок могут увидеть ученики. Девушка предполагает, что родители увидели фото в СМИ. Снимок сочли слишком откровенным и попросили школьное руководство принять меры», — сообщило издание.

По словам девушки, ей предложили уволиться по собственному желанию, либо она всё равно бы лишилась работы, но уже по 33-й статье Трудового кодекса — за систематические дисциплинарные нарушения.

В мэрии города изданию «Новый Омск» рассказали, что в школе действует кодекс профессиональной этики педагогов, согласованный с родителями, а Виктория вышла за его рамки.

«Своим поведением: распространением в интернете фотографий фривольного содержания в целях продвижения некоего коммерческого проекта, — она нанесла урон имиджу школы, а самое главное — высокому званию педагогического работника», — сказали в мэрии.

Напомним, в мае скандал вокруг возможного увольнения преподавателя разгорелся в НГУ, директор Гуманитарного института Андрей Зуев решил освободить от обязанностей профессора Владислава Кокоулина.