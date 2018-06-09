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Путин подарил Си Цзиньпину баню из 200-летнего алтайского кедра

 9 июня, 15:51
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Путин подарил Си Цзиньпину баню из 200-летнего алтайского кедра
фото пресс-службы администрации президента рф

Владимир Путин во время визита в Китай подарил своему коллеге Си Цзиньпину русскую баню, сделанную из алтайского кедра.

Информацию о преподнесённом подарке ТАСС подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он пояснил, что сруб сделан из 200-летнего кедра с Алтая. Во время встречи президент России показал главе Китая эскиз бани, а также вручил спил, по которому можно оценить объём бревна.

«Китайская сторона выберет место, а наши специалисты её установят», — отметил Песков.

Накануне визита на сайте администрации президента России появилась расшифровка разговора Владимира Путина с представителем Медиакорпорации Китая. Иностранный журналист затронул тему подарков, напомнив, что в 2016 году Путин привёз Си Цзиньпину ящик российского мороженого.

«Я привёз, потому что Си Цзиньпин упомянул, что любит российское мороженое, поэтому я и привёз ему в подарок. Мы с ним обмениваемся некоторыми мелочами. Но что же это будет за сюрприз, если я заранее скажу, что привезу ему в подарок. Пусть это будет пока тайной», — сказал перед визитом Путин.

Напомним, тема еженедельно растущих цен на бензин оказалась для россиян наиболее острой, именно с неё в этом году началась прямая линия с Владимиром Путиным.

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