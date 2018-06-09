Раненая косуля пришла во двор новокузнецкой многоэтажки

фото с сайта управления по защите населения и территории новокузнецка

Молодой самец косули с повреждением челюсти и рогов пришёл во двор хрущёвки в Новокузнецке и долго не подпускал к себе спасателей и ветеринаров.

Жители Новобайдаевского микрорайона обнаружили лежащую в одуванчиках раненую косулю около дома на улице Зорге, 42. Животное лежало на земле, однако при приближении людей убегало. Пришлось вызвать спасателей.

«Спасатели вызвали ветеринарную службу, организовали оцепление участка, а затем помогли перенести раненое животное до машины», — сообщили в пресс-службе новокузнецкой «Службы спасения».

Раненая косуля оказалась самцом трёх-четырёх лет.

Напомним, июня в новосибирском Академгородке прохожие обнаружили лосёнка с переломанными костями, тогда спасти животное не удалось.

