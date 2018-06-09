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Робот да Винчи вылечил пациента с раком кишечника в клинике Мешалкина

 9 июня, 15:41
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Робот да Винчи вылечил пациента с раком кишечника в клинике Мешалкина
фото предоставила пресс-служба клиники Мешалкина

Впервые за Уралом в клинике Мешалкина прошло лечение пациента с онкологическим заболеванием толстого кишечника с помощью роботизированного хирургического комплекса da Vinci.

Врачи клиники Мешалкина минимизировали хирургическую агрессию, полностью исключив этапы «открытой» хирургии, которая могла привести к ряду тяжёлых патологий и осложнений.

С помощью хирургической системы da Vinci хирурги при лечении 63-летнего пациента использовали технологию лапароскопической (через небольшие проколы) резекции поражённого опухолевым процессом фрагмента толстого кишечника вместе с лимфатическими узлами с последующим формированием межкишечного анастомоза.

«Традиционным методом лечения рака кишечника является хирургическое удаление поражённого участка со вскрытием брюшной полости. В последние годы наблюдается активное внедрение щадящих лапароскопических технологий в лечении колоректального рака, тем не менее для формирования межкишечного анастомоза хирургам приходится прибегать к рассечению брюшной стенки. Мы выполнили все этапы лечения полностью эндоскопически, восстановив функцию органа», — прокомментировал заведующий отделением онкологии и радиотерапии Сергей Ярмощук.

Данная операция прошла в рамках программы миниинвазивной и робот-ассистированной хирургии. Лечение выполнено успешно, теперь 63-летний пациент после быстрого восстановления собирается снова работать.

Напомним, в мае в клинике Мешалкина вылечили итальянца, которого отправила в Сибирь невеста.

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