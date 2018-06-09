У российских школьников станет на 30 % меньше учебников

К новому учебному году список школьных учебников сократят на 30 %; об этом стало известно в июне, однако новый перечень учебной школьной литературы Минпросвещения России объявит только осенью.

Список школьных учебников ждут серьёзные сокращения. Министр просвещения России Ольга Васильева в интервью телеканалу «Россия-24» объявила о том, что новый перечень будет объявлен осенью 2018 года.

«Васильева подчеркнула, что новый перечень рекомендуют для закупки в школы начиная с 2019 года. Глава ведомства также уточнила, что если проблема в каком-то одном учебнике из линейки, некачественными признаются все книги из этой линии», — процитировали Ольгу Васильеву «Известия».

В новый перечень войдут учебники с содержанием, соответствующим новому федеральному стандарту. В апреле 2018 года треть учебной литературы, претендующей на включение в обновлённый список, не прошла дополнительную экспертизу.

Напомним, современные школьники предпочитают гаджеты: с ними шесть учеников удалили с ЕГЭ в Новосибирской области.

